Duza Vario cotita 0-90° 080, 080
Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0º la 90º. Pentru ajustare usoara, in vederea curatarii tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.
Duza unghiulara variabila Karcher pentru ajustarea unghiului de pulverizare a jetului cu presiune ridicata intre 0º si 90º. Pentru ajustare usoara, in vederea curatarii tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiune duză ( )
|80
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3