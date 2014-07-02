Duze inlocuitoare pentru T-Racer

Duze inlocuitoare galbene, de calitate inalta, pentru inlocuirea usoara a duzelor T-Racer. Potrivit pentru schimbarea duzelor din clasele de aparate K6 si K7 (T 300, T 400).

Caracteristici si beneficii
Duza inlocuitoare
  • Duzele vechi se inlocuiesc repede si simplu.
  • Durabilitate lunga si calitate crescuta
jet plat de inalta presiune
  • Curatare uniforma si desprinderea murdariei cu aderenta mare
  • Acoperire buna, ideala pentru curatarea suprafetelor mari
Curatare eficace cu presiune mare
  • Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 90 x 125 x 30
Masini compatibile
