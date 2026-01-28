eco!Booster 120 (K 2, K3)

Perfect pentru suprafețe sensibile – eco!Booster oferă o eficiență de curățare superioară cu 50% față de jetul plat standard Kärcher, reducând consumul de apă, energie și timpul necesar.

Curățarea eficientă și delicată a suprafețelor sensibile nu a fost niciodată mai simplă, rapidă sau economică. Grație performanței de curățare superioare cu 50% și consumului similar de resurse, eco!Booster oferă o eficiență de utilizare a apei și energiei cu 50% mai mare față de jetul plat standard Kärcher, aspect confirmat de un laborator de testare independent. Acest lucru asigură o curățare profundă și rapidă, economisind timp, apă și energie. Îndepărtarea uniformă a murdăriei asigură o curățare excepțională, permițând curățarea în siguranță a materialelor sensibile precum lemnul sau suprafețele vopsite. Totodată, eco!Booster se remarcă prin manevrabilitatea sa deosebită: deși performanța de curățare este mai mare, nivelul de zgomot perceput în timpul utilizării este cu 25% mai redus față de jetul plat standard Kärcher. Modelul eco!Booster 120 este compatibil cu toate curățitoarele cu presiune Kärcher din gamele K 2 și K 3.

Caracteristici si beneficii
Performanță de curățare cu 50% mai mare comparativ cu jetul plat standard Kärcher.
  • Curățare completă, rapidă și mai durabilă.
Consum de apă cu 50% mai mic*.
  • Economie de apă.
Consum de energie cu 50% mai mic*
  • Economisește energie.
Reducerea volumului perceput cu până la 25%**
  • Mai silențios în timpul utilizării.
Foarte versatil în utilizare
  • Este potrivit în special pentru suprafețe delicate, cum ar fi vopseaua sau lemnul.
Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher clasa K 2 și K 3.
  • Perfect pentru o îmbunătățire ulterioară.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 452 x 104 x 42

Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0). /
* În comparație cu jetul plat, se poate curăța o suprafață cu 50% mai mare cu aceeași cantitate de apă și energie. /
** Comparativ cu nivelul de zgomot perceput la utilizarea jetului plat standard Kärcher. Valoarea exactă poate varia în funcție de aparatul utilizat.

Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Garduri
  • Zone din jurul casei și grădinii
