eco!Booster K 5

Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.

Curățarea eficientă și temeinică a suprafețelor delicate nu a fost niciodată atât de ușoară, rapidă și economică. Cu o performanță de curățare cu 50% mai mare, eco!Booster oferă o economie a apei și a energiei cu 50% mai mare în comparație cu o duză cu jet plat. Acest lucru face ca procesul de curățare să fie extrem de meticulos și rapid, economisind în același timp apă și energie. Datorită îndepărtării uniforme a murdăriei, aceasta este eliminată foarte eficient de pe materialele delicate, cum ar fi suprafețele vopsite sau lemnul. Cu accesoriul scos din lancea de pulverizare, murdăria încăpățânată poate fi abordată de la o distanță mai mică. eco!Booster 145 este potrivit pentru toate mașinile de spălat cu presiune din clasa Kärcher K 5.

Caracteristici si beneficii
Performanță de curățare cu 50% mai mare comparativ cu jetul plat standard Kärcher.
  • Curățare completă, rapidă și mai durabilă.
Consum de apă cu 50% mai mic*.
  • Economie de apă.
Consum de energie cu 50% mai mic*
  • Economisește energie.
Reducerea volumului perceput cu până la 25%**
  • Mai silențios în timpul utilizării.
Accesoriu detașabil
  • Utilizare și depozitare flexibilă.
Îndepărtarea cu o singură mână a accesoriului cu ajutorul butoanelor de eliberare
  • Este ușor și convenabil de inlaturat.
Foarte versatil în utilizare
  • Este potrivit în special pentru suprafețe delicate, cum ar fi vopseaua sau lemnul.
Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasa K 5
  • Perfect pentru o îmbunătățire ulterioară.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 615 x 108 x 51

Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0). /
* În comparație cu jetul plat, se poate curăța o suprafață cu 50% mai mare cu aceeași cantitate de apă și energie. /
** Comparativ cu nivelul de zgomot perceput la utilizarea jetului plat standard Kärcher. Valoarea exactă poate varia în funcție de aparatul utilizat.

Video

Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Garduri
  • Zone din jurul casei și grădinii
