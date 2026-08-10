eco!Booster TR 060
Caracteristici si beneficii
Performanță de curățare cu 50% mai mare în comparație cu jetul plat
- Curățare completă, rapidă și mai durabilă.
Eficiență a consumului de apă cu 50% mai mare¹⁾
- Economie de apă.
Eficiență energetică cu 50% mai mare¹⁾
- Economisește energie.
Foarte versatil în utilizare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiune (bar)
|max. 300
|Temperatură (°C)
|max. 85
|Dimensiune duză ( )
|60
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
Domenii de intrebuintare
- Curatarea fatadelor
- Curățarea vehiculelor
- Curățarea grajdurilor de animale în agricultură