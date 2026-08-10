Extensie telescopică pentru PGS 4-18
Lucrați chiar și la înălțimi amețitoare: Extensia telescopică este accesoriul perfect pentru ferăstrăul de crengi cu acumulator PGS 4-18, permițându-vă să tăiați lemn și crengi la o înălțime de până la 3,5 m.
Este ușor să lucrezi în grădină la înălțime: Extensia telescopică a ferăstrăului de crengi cu acumulator PGS 4-18 permite reglarea înălțimii de lucru între 147 și 206 centimetri și un unghi de lucru de 135°. Tăierea lemnului și a crengilor la înălțime nu este o problemă.
Caracteristici si beneficii
Sistem telescopic comodSetare și reglare continuă a înălțimii de lucru în funcție de necesitate.
Reglarea unghiului la 135°.Posibilități flexibile de aplicare.
Instalare simplăExtensia telescopică poate fi montată pe dispozitiv în câteva momente.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|argintiu
|Greutate (kg)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1470 x 69 x 69
Domenii de intrebuintare
- Ramuri superioare