Extensie telescopică pentru PGS 4-18

Lucrați chiar și la înălțimi amețitoare: Extensia telescopică este accesoriul perfect pentru ferăstrăul de crengi cu acumulator PGS 4-18, permițându-vă să tăiați lemn și crengi la o înălțime de până la 3,5 m.

Este ușor să lucrezi în grădină la înălțime: Extensia telescopică a ferăstrăului de crengi cu acumulator PGS 4-18 permite reglarea înălțimii de lucru între 147 și 206 centimetri și un unghi de lucru de 135°. Tăierea lemnului și a crengilor la înălțime nu este o problemă.

Caracteristici si beneficii
Extensie telescopică pentru PGS 4-18: Sistem telescopic comod
Sistem telescopic comod
Setare și reglare continuă a înălțimii de lucru în funcție de necesitate.
Extensie telescopică pentru PGS 4-18: Reglarea unghiului la 135°.
Reglarea unghiului la 135°.
Posibilități flexibile de aplicare.
Extensie telescopică pentru PGS 4-18: Instalare simplă
Instalare simplă
Extensia telescopică poate fi montată pe dispozitiv în câteva momente.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea argintiu
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1470 x 69 x 69
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Ramuri superioare
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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