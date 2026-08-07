Fabric hose set
Set cu furtun care îți oferă economii de spațiu, cu un furtun flexibil din material textil, inclusiv clemă din oțel inoxidabil pentru furtun, pentru conectarea la pompe submersibile. Ideal ca furtun de alimentare pentru îndepărtarea apei în caz de inundații.
Setul conține un furtun plat flexibil de 1 1/4" și un colier din oțel inoxidabil pentru furtun (30—40 mm) cu șurub tip fluture pentru conectarea fără scule. Setul cu furtun din material textil de la Kärcher este recomandat pentru utilizarea cu pompe submersibile pentru apă curată și murdară. Acesta este soluția ideală pentru îndepărtarea volumelor mari de apă, de exemplu în cazul inundațiilor. Furtunul lung de 10 metri poate fi rulat plat și depozitat într-un mod în care se economisește spațiul. Presiunea maximă de funcționare este de 5 bari.
Caracteristici si beneficii
Furtun plat flexibilDepozitare compactă, care economisește spațiul.
Furtun de drenaj de 1 1/4"Diametru marit pentru debit crecut
Include clema pentru furtun cu surub cu flutureCuplare fără unelte.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1 1/4″
|Lungime furtun (m)
|10
|Presiunea de rupere (bar)
|max. 5
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 260 x 55
Domenii de intrebuintare
- Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină
- Pentru utilizarea în zone inundate
- Pentru drenarea excavarilor din constructii de pana la max 100 mp
- Pentru inundații în casă și pivniță (scurgeri ale mașinii de spălat/ infiltrări ale apei subterane)
- Pentru pomparea apei din bazine
- Pentru instalarea in puturi de drenaj