Filtru de admisie aer

Filtrează particulele fine de praf din aer în timpul aspirării: filtrul este potrivit pentru dispozitivele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.

Ca parte a sistemului de filtrare în 3 etape cu ciclon, admisie aer și filtru HEPA sau de spumă, filtrul de admisie filtrează particulele fine din aer în timpul aspirării, înainte ca aerul să fie purificat din nou de filtrul de evacuare (HEPA 12 sau filtru de spumă de evacuare, în funcție de aparat). Recomandarea noastră: curățarea regulată a filtrului de admisie și utilizarea dispozitivului pentru curățarea filtrului. Compatibil cu dispozitivele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.

Caracteristici si beneficii
Durata de viata prelungita
  • Curățare ușoară cu ajutorul dispozitivului de curățare a filtrului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea gri
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 130 x 50 x 50
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

