Filtru de înlocuire Hy-Protect

Filtrul Hy-Protect este cea de-a treia etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului nostru WPC 120 UF de la Kärcher.

Filtrul Hy-Protect reține în mod sigur bacteriile, virușii și, de asemenea, microplasticele până la o dimensiune a particulelor de până la 0,1 µm. Acesta este a treia etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului WPC 120 UF de la Kärcher.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate fără accesorii (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 71 x 71 x 272
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Apa potabilă
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Created with AI (artificial intelligence)

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