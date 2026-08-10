Filtru de înlocuire Hy-Protect
Filtrul Hy-Protect este cea de-a treia etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului nostru WPC 120 UF de la Kärcher.
Filtrul Hy-Protect reține în mod sigur bacteriile, virușii și, de asemenea, microplasticele până la o dimensiune a particulelor de până la 0,1 µm. Acesta este a treia etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului WPC 120 UF de la Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|71 x 71 x 272
Domenii de intrebuintare
- Apa potabilă