Filtru de înlocuire Post-protect
Filtrul Post-Protect este cea de-a patra etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului nostru WPC 120 UF și asigură un gust plăcut.
Filtrul Post-Protect este fabricat din cărbune activ granulat și completează conceptul de filtrare în patru etape al sistemului nostru WPC 120 UF prin eliminarea ultimelor impurități și substanțe rămase, care pot afecta negativ gustul. Rezultatul este o apă pură și proaspătă pentru plăcerea de a o consuma.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|71 x 71 x 272
Domenii de intrebuintare
- Apa potabilă