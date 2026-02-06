Filtru evantai plat

Filtru robust, cu pliere plata, specific pentru aspiratoarele uscate si de cenusa. Pentru o putere de curatare durabila.

Filtru robust, cu pliere plata, specific pentru aspiratoarele uscate si de cenusa. Pentru putere de curatare care dureaza.

Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru aspiratoarele uscate de cenușă Kärcher AD 3, AD 2 și AD 4 Premium
Pentru o putere de aspirație constantă
Interschimbabil cu ușurință

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 197 x 97 x 48
Domenii de intrebuintare
  • Cenușă
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova