Filtru fin
Asigură aer curat și o performanță puternică, de lungă durată, pentru aspiratorul tău pe acumulator. Filtrul reține cele mai fine particule și protejează motorul.
Parte esențială a sistemului de filtrare avansat, pe mai multe etape – alcătuit din filtru grosier, filtru fin și filtru HEPA – acest filtru fin reține eficient cele mai mici particule de praf înainte să ajungă la filtrul HEPA. Astfel, se obține o curățenie maximă și un climat interior mai sănătos. Pentru performanțe optime, recomandăm curățarea regulată a filtrului prin scuturarea prafului grosier și, la nevoie, folosirea unei perii moi. Înlocuiți filtrul fin la fiecare șase luni pentru a menține o putere de aspirație ridicată.
Caracteristici si beneficii
Material de filtrare de înaltă calitate
- Asigură colectarea maximă a particulelor, pentru o curățenie mai temeinică și aer mai curat în locuința ta
Potrivire optimizată
- Permite înlocuirea rapidă și simplă a filtrului, fără pierdere de timp
Curățare ușoară prin scuturare sau periere
- Economisește timp și efort la întreținerea aspiratorului pe acumulator
Protejează motorul de praf și uzură
- Extinde durata de viață a aspiratorului și menține constant puterea de aspirație ridicată
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|50 x 50 x 119