Flat jet nozzle long Advanced Ø4mm
Caracteristici si beneficii
Sistem de schimbare rapida
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru curățarea în medii industriale, de exemplu pentru curățarea instalațiilor de producție
- Curățarea de forme de turnatorie și unelte de turnătorie.
- Pentru curățarea mașinilor, componentelor motorului, matrițelor și suprafețelor de etanșare
- Pentru curățarea uneltelor de grădină și a mașinilor robotizate de tuns iarba