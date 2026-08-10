Floor nozzle set EasyFix for SC 1

Caracteristici si beneficii
Microfibre premium
  • Structura specială a țesăturii asigură o preluare foarte eficientă a murdăriei și curățarea temeinică a tuturor suprafețelor dure sigilate.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Sistem comod de fixare cu scai
  • Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia
  • Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului
Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei
  • Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus.
  • Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală.
Tehnologie inovatoare cu lamele
  • Mulțumită lamelei, aburul este distribuit uniform pe suprafața de curățare și pe laveta din microfibră pentru podele.
Articulație flexibilă a duzei
  • Curățare ergonomică și eficientă, indiferent de înălțimea utilizatorului.
  • Ideal pentru a ajunge sub mobilier.
Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea
  • Pentru curățarea fără efort a colțurilor, spatiilor mici și a altor zone greu accesibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 0,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 520 x 115 x 100
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Faianță
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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