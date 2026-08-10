Floor nozzle set EasyFix for SC 1
Caracteristici si beneficii
Microfibre premium
- Structura specială a țesăturii asigură o preluare foarte eficientă a murdăriei și curățarea temeinică a tuturor suprafețelor dure sigilate.
- Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Sistem comod de fixare cu scai
- Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia
- Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului
Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei
- Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus.
- Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală.
Tehnologie inovatoare cu lamele
- Mulțumită lamelei, aburul este distribuit uniform pe suprafața de curățare și pe laveta din microfibră pentru podele.
Articulație flexibilă a duzei
- Curățare ergonomică și eficientă, indiferent de înălțimea utilizatorului.
- Ideal pentru a ajunge sub mobilier.
Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea
- Pentru curățarea fără efort a colțurilor, spatiilor mici și a altor zone greu accesibile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|520 x 115 x 100
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Faianță