FRV 50 ME

Mulțumită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curăţare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, de 7,5 m, rezistent la temperaturi ridicate. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85°C.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare M22 x 1,5
Culoarea argintiu
Greutate cu ambalaj (kg) 17,5
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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