Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155ºC/250 bari.
Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155ºC/250 bari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|ID ( )
|ID 6
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|250
|Lungime (m)
|10
|Filet de racordare
|2 x EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,9