Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS
Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155ºC/315 bari.
Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155ºC/315 bari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|ID ( )
|ID 8
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|315
|Lungime (m)
|10
|Filet de racordare
|1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,3