Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS
Furtun de inalta presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat si conector cu duza pentru tamburul furtunului.
Furtun de inalta presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat si conector cu duza pentru tambur pentru furtun.
Specificații tehnice
Date tehnice
|ID ( )
|ID 6
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|250
|Lungime (m)
|15
|Filet de racordare
|1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,5