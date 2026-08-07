Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.

Specificații tehnice

Date tehnice

ID ( ) ID 8
Temperatură (°C) max. 155
Presiunea maximă (bar) 315
Lungime (m) 30
Filet de racordare 2 x EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 6,3
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova