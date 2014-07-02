Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).
Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).
Specificații tehnice
Date tehnice
|ID ( )
|ID 8
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|400
|Lungime (m)
|1,5
|Filet de racordare
|2 x M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9