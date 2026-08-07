Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.

Specificații tehnice

Date tehnice

ID ( ) ID 8
Temperatură (°C) max. 155
Presiunea maximă (bar) 400
Lungime (m) 10
Filet de racordare 2 x EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 3,8
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova