Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Furtun de presiune ridicata de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii.
Furtun de presiune ridicata de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. Date suplimentare: DN 8/155ºC/400 bari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|ID ( )
|ID 8
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|400
|Lungime (m)
|10
|Filet de racordare
|2 x M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,7