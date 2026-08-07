Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viaţă a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.