Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS
Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite.
Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. Date suplimentare: DN 8/155ºC/400 bari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|ID ( )
|ID 8
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|400
|Lungime (m)
|20
|Filet de racordare
|1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,1
Masini compatibile
- Set de fixare a tamburului pentru super clasa HD, 20 m
- Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m
- Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m
- Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m
- Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m
- Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m