Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.