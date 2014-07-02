Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.
Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii. Date suplimentare: NW 8/155ºC/250 bari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|ID ( )
|ID 8
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|250
|Lungime (m)
|10
|Filet de racordare
|2 x M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,3