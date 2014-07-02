Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155ºC/250 bari.

Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155ºC/250 bari.

Specificații tehnice

Date tehnice

ID ( ) ID 6
Temperatură (°C) max. 155
Presiunea maximă (bar) 250
Lungime (m) 15
Filet de racordare 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS
Greutate cu ambalaj (kg) 2,7
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Created with AI (artificial intelligence)

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