Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155ºC/250 bari.
Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155ºC/250 bari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|ID ( )
|ID 6
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|250
|Lungime (m)
|15
|Filet de racordare
|2 x EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,9