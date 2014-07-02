Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155ºC/250 bari.

Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155ºC/250 bari.

Specificații tehnice

Date tehnice

ID ( ) ID 8
Temperatură (°C) max. 155
Presiunea maximă (bar) 250
Lungime (m) 20
Filet de racordare 2 x M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 4,5
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Created with AI (artificial intelligence)

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