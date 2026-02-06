G 160 Q

Caracteristici si beneficii
Afişaj manual uşor de citit pentru indicarea valorilor presiunii şi a modului de aplicare a detergentului
  • Pentru selectarea ușoară a nivelului de presiune adecvat.
Adaptor Quick Connect
  • Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.
Conexiune lance
  • Permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher
Distribuire de detergent cu joasa presiune
  • Aplicarea comodă a detergentului.
Protecție impotriva accesului copiilor
  • Blochează declanșatorul pistolului de pulverizare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 552 x 43 x 222

