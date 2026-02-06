HK 12 Set furtun de înaltă presiune + pistol de declanșare

Set cu furtun de înaltă presiune de 12 m, pistol de înaltă presiune și adaptor cu conectare rapida pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 până la K 7. Potrivit pentru toate aparatele fabricate între 1992 și 2017 fără tambur pentru furtun.

Acest set conține, de asemenea, pe lângă un furtun de presiune de 12 metri, un pistol ergonomic de înaltă presiune și un adaptor cu conectare rapida pentru aparatele din clasele K 2 - K 7. Set-ul este potrivit pentru toate aparatele Kärcher fabricate începând cu 1992 pana in 2017 (cu excepția aparatelor cu tambur).

Caracteristici si beneficii
Adaptoare
  • Decuplare simplă a furtunului de presiune de la pistolul de pulverizare și de la aparat.
  • Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Furtun de inalta presiune
  • Cu adaptoare Quick Connect pentru cuplare rapidă.
Pistol de presiune ridicată
  • Pentru lucru ergonomic

Specificații tehnice

Date tehnice

Temperatură (°C) max. 60
Presiunea maximă (bar) 180
Lungime (m) 12
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 1,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 551 x 250 x 250
Masini compatibile
Accesorii
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

