HydroBooster JET TR 040 Professional

Caracteristici si beneficii
Performanță de curățare cu 50% mai mare în comparație cu jetul plat
  • Curățare completă, rapidă și mai durabilă.
Eficiență a consumului de apă cu 50% mai mare¹⁾
  • Economie de apă.
Eficiență energetică cu 50% mai mare¹⁾
  • Economisește energie.
Foarte versatil în utilizare
  • Este potrivit în special pentru suprafețe delicate, cum ar fi vopseaua sau lemnul.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiune (bar) max. 300
Temperatură (°C) max. 85
Dimensiune duză ( ) 40
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5

¹⁾ Pe baza capacității de a curăța o suprafață 50% mai mare decât lancea standard cu jet plat Kärcher, folosind aceeași cantitate de energie și apă.

HydroBooster JET TR 040 Professional

Video

Domenii de intrebuintare
  • Curatarea fatadelor
  • Curățarea vehiculelor
  • Curățarea grajdurilor de animale în agricultură
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