Încărcător rapid WV 6
Pentru a putea continua rapid curățarea geamurilor: Încărcătorul rapid pentru aspiratorul de geamuri WV 6.
Cu încărcătorul rapid, aspiratorul de geamuri Kärcher WV 6 poate fi încărcat într-un timp scurt.
Caracteristici si beneficii
Încărcarea rapidă a acumulatorului
- Aparatul este rapid gata pentru a fi utilizat din nou.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|29 x 122 x 114