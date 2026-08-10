Un gazon perfect are nevoie de o tăiere perfectă. Și acest lucru este posibil doar utilizând lamele potrivite. Lama pentru mașina de tuns iarba LMO 18-33 Battery cu o lățime de tăiere de 33 de centimetri atinge înălțimea dorită de tăiere, chiar și în cele mai greu accesibile locuri din grădină. Lama de oțel de înaltă calitate este foarte ascuțită, astfel încât iarba să rămână fără denivelări. În acest caz, mașina de tuns iarbă cu acumulator oferă un rezultat de tăiere perfect. Lama de tuns iarba se poate schimba prin câteva mișcări simple ale unui șurub și lucrul poate fi imediat continuat.