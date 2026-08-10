Lamă LMO 36-46 Battery

Cu o lățime de tăiere de 46 cm, lama mașinii de tuns iarba LMO 36-46 Battery lasă în urmă rezultate uniforme și îngrijite de tăiere.

Lamele de oțel foarte ascuțite ale mașinii de tuns iarbă cu acumulator LMO 36 - 46 Battery lasă în urmă rezultate perfecte de tăiere: 46 de centimetri lățime cu înălțime de tăiere variabilă. Lamele de tuns iarba nu sunt numai ascuțite, dar sunt și foarte bine conturate încât resturile tăiate să ajungă în recipientul de colectare fără reziduuri. Lamele de tuns iarba sunt ușor înlocuit din câteva mișcări simple.

Caracteristici si beneficii
Lamă de oțel foarte ascuțită
  • Utilizarea oțelului de înaltă calitate asigură rezultate de tăiere îngrijite.
Schimbarea ușoară a lamei
  • Puține mișcări ale mâinii la un singur șurub și lama este înlocuită.
Forma eficientă
  • Datorită formei inteligente a lamei, resturile tăiate ajung în coșul colector fără reziduuri.
Accesorii potrivite
  • Lama de tuns iarba este ideală pentru mașina de tuns iarba LMO 36-46 Battery.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime tăiere (cm) 46
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 460 x 53 x 15
Domenii de intrebuintare
  • Gazon
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Created with AI (artificial intelligence)

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