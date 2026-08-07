Lamelă de aspirare WV 6 (170mm)

Pentru un rezultat de curățare fără urme: lamelele de aspirare înlocuibile de (170 mm) pentru aspiratorul de geamuri WV 6.

Lamelele detașabile (170 de milimetri) ale aspiratorului de geamuri WV 6 pot fi înlocuite rapid și ușor și asigură o curățenie fără urme pe toate suprafețele netede - fără să picure apă.

Caracteristici si beneficii
Lamă racletă Xtra!Flex®
  • Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini.
  • Buza lungă din silicon permite aspirarea dintr-o singură trecere, făcând astfel și mai flexibil aspiratorul pentru ferestre alimentat cu acumulator.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 2
Culoarea Galben
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 170 x 30 x 24
Domenii de intrebuintare
  • Geamuri cu grilaj
  • Suprafețe netede
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
  • Gresie și faianță
  • Cabină de duș / cadă
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Condens
  • Sisteme fotovoltaice / Panouri solare de balcon
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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