Lamelă de aspirare WV 6 (170mm)
Pentru un rezultat de curățare fără urme: lamelele de aspirare înlocuibile de (170 mm) pentru aspiratorul de geamuri WV 6.
Lamelele detașabile (170 de milimetri) ale aspiratorului de geamuri WV 6 pot fi înlocuite rapid și ușor și asigură o curățenie fără urme pe toate suprafețele netede - fără să picure apă.
Caracteristici si beneficii
Lamă racletă Xtra!Flex®
- Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini.
- Buza lungă din silicon permite aspirarea dintr-o singură trecere, făcând astfel și mai flexibil aspiratorul pentru ferestre alimentat cu acumulator.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|2
|Culoarea
|Galben
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|170 x 30 x 24
Domenii de intrebuintare
- Geamuri cu grilaj
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Cabină de duș / cadă
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Condens
- Sisteme fotovoltaice / Panouri solare de balcon