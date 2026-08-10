Lamele aspirare WV 1 (250mm)

Pentru înlocuirea lamelor de racletă ale aspiratoarelor pentru ferestre WV 1. Pentru o curățare fără urme pe toate suprafețele netede - fără a lăsa urme de scurgeri.

Caracteristici si beneficii
Margine din silicon moale
  • Curatare fara urme

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 2
Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 x 5 x 45
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe netede
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
  • Gresie și faianță
  • Cabină de duș / cadă
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Condens
  • Sisteme fotovoltaice / Panouri solare de balcon
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Created with AI (artificial intelligence)

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