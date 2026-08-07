Lance cu duză rotativă, 050

Caracteristici si beneficii
Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său
  • Economie enormă de timp.
Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării
  • Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente.
Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat
  • Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune.
Duza ceramica si inel de reazem ceramic
  • Durata de serviciu maxima.
Performanță puternică de curățare
  • Indeparteaza rapid murdaria dificila.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 180
Presiune (bar) max. 180
Temperatură (°C) max. 60
Dimensiune duză ( ) 50
Filet de racordare M 18
Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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