Lance cu duză rotativă, mic, 028
Caracteristici si beneficii
Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său
- Economie enormă de timp.
Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării
- Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente.
Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat
- Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune.
Duza ceramica si inel de reazem ceramic
- Durata de serviciu maxima.
Performanță puternică de curățare
- Indeparteaza rapid murdaria dificila.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Presiune (bar)
|max. 180
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Dimensiune duză ( )
|28
|Dimensiune
|mic
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Culoarea
|antracit
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|90 x 57 x 57