Lance de pulverizare DB 120 Entry
Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune de bază pentru aparate Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 2 și K 3. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.
Mulțumită duzei rotative puternice de intrare, freza de murdărie îndepărtează chiar și murdăria persistentă și curăță până la strălucire. Jetul punctual rotativ îndepărtează fără efort murdăria atmosferică, ajutând rapid la restaurarea suprafețelor de mușchi sau a celor afectate de intemperii, de exemplu. Freza de murdărie oferă, de asemenea, o performanță mare de suprafață. Recomandată pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 2 până la K 3.
Caracteristici si beneficii
Jet punctiform rotativ
Curatare eficace cu presiune mare
- Curatare adecvata pentru murdarii rezistente
Performanță de curățare cu 100% mai mare comparativ cu jetul plat standard Kärcher.
Conexiune lance
- Foarte uşor de folosit
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|450 x 41 x 41
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Chiar și murdăria persistentă
- Grădină și ziduri de piatră
- Mușchi