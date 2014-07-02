Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ

Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.

Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiune maximă de lucru (bar) 300
Lungime (mm) 600
Temperatură (°C) max. 155
Filet de racordare M22 x 1,5
Mâner rotativ
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
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Created with AI (artificial intelligence)

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