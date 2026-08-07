Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.
Duza de spumare Advanced 2 este conceput special pentru produsele de curățat de înaltă presiune fără servo control, care au un debit de 900 până la 2500 l / h. Corpul său robust, realizat din Ecobrass de înaltă calitate, permite, de asemenea, utilizarea de agenți de curățare agresivi, care pot fi dozați exact în 3 etape.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|900 - 2500
|Dimensiune duză ( )
|38
|Presiunea maximă (bar)
|300
|Dozare (%)
|1 - 2 - 4
|Capacitate rezervor (l)
|1
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,8
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