Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.

Duza de spumare Advanced 2 este conceput special pentru produsele de curățat de înaltă presiune fără servo control, care au un debit de 900 până la 2500 l / h. Corpul său robust, realizat din Ecobrass de înaltă calitate, permite, de asemenea, utilizarea de agenți de curățare agresivi, care pot fi dozați exact în 3 etape.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 900 - 2500
Dimensiune duză ( ) 38
Presiunea maximă (bar) 300
Dozare (%) 1 - 2 - 4
Capacitate rezervor (l) 1
Temperatură (°C) max. 60
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,8

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