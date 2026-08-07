Echipată cu un corp de bază robust, cu un strat de nichel durabil, inovatoarea lance de spumare DUO Advanced 1 este potrivită și pentru curățarea la presiune înaltă cu detergenți agresivi. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h, lancea de spumare permite utilizatorului să treacă direct la jetul de înaltă presiune. În plus, lancea are un recipient de doi litri, ergonomic și robust pentru detergent, cu o prindere suplimentară și o deschidere de umplere de dimensiuni generoase. Mai mult, unghiul de pulverizare al lancei de spumare DUO Advanced 1 poate fi reglat ușor, iar dozarea precisă a detergentului se realizează în trei etape, exact așa cum este necesar. Un obturator integrat este eficient în prevenirea ajustărilor neintenționate ale dozării detergentului.