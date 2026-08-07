Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Lance de spumare DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea de înaltă presiune. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h.

Echipată cu un corp de bază robust, cu un strat de nichel durabil, inovatoarea lance de spumare DUO Advanced 1 este potrivită și pentru curățarea la presiune înaltă cu detergenți agresivi. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h, lancea de spumare permite utilizatorului să treacă direct la jetul de înaltă presiune. În plus, lancea are un recipient de doi litri, ergonomic și robust pentru detergent, cu o prindere suplimentară și o deschidere de umplere de dimensiuni generoase. Mai mult, unghiul de pulverizare al lancei de spumare DUO Advanced 1 poate fi reglat ușor, iar dozarea precisă a detergentului se realizează în trei etape, exact așa cum este necesar. Un obturator integrat este eficient în prevenirea ajustărilor neintenționate ale dozării detergentului.

Caracteristici si beneficii
Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Abilitatea de a comuta direct între substanțele chimice de curățare și curățarea la presiune înaltă
Abilitatea de a comuta direct între substanțele chimice de curățare și curățarea la presiune înaltă
Economie de timp, deoarece nu este nevoie să schimbați lancea de pulverizare sau accesoriul.
Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Recipient ergonomic de doi litri pentru detergent
Recipient ergonomic de doi litri pentru detergent
Permite îndeplinirea fără efort a sarcinilor lungi de curățare.
Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Dozare detergent cu obturator integrat
Dozare detergent cu obturator integrat
Facilitează dozarea precisă, în trei etape, a detergentului. Pentru o calitate optimă a spumei. Previne supradozajul potențial de detergent.
Corp de bază cu acoperire durabilă cu nichel
  • Execuție foarte robustă și de lungă durată
  • Facilitează utilizarea detergenților agresivi acolo unde este necesar.
Setare flexibilă pentru unghiul de pulverizare
  • Jet de spumă foarte precis.
  • Permite lucrul în siguranță pe distanțe mai mari.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 400 - 600
Dimensiune duză (mm) 38
Presiunea maximă (bar) 300
Dozare (%) 1 - 2 - 4
Capacitate rezervor (l) 2
Temperatură (°C) max. 60
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 1,5

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Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor și a mașinilor în sectorul auto, industrial și agricol
  • Construcții (curățare mașini de construcții, schele, carcase, echipamente)
Accesorii
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