Cu lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor, oferă soluția perfectă pentru spumă pentru sarcinile de curățare cu mașini de spălat cu presiune care au un debit de 700 până la 800 l/h, dar nu au Servo Control. Lancea de spumare permite utilizatorului să treacă imediat la operarea cu presiune înaltă. Datorită corpului său de bază robust, cu acoperire durabilă de nichel, este, de asemenea, ideal pentru utilizarea cu detergenți agresivi, care pot fi transportați datorită unui rezervor de doi litri, cu o deschidere mare de umplere și mâner suplimentar încorporat. Unghiul de pulverizare al lancei de spumă DUO Advanced 2 cu rezervor poate fi ajustat în mod flexibil, după cum este necesar, iar un obturator integrat este eficient în prevenirea ajustărilor neintenționate ale dozării precise a detergentului în trei etape.