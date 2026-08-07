Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri.

Datorită stratului de nichel durabil de pe corpul de bază, lancea de spumare de înaltă calitate DUO Advanced 3 cu rezervor are unghi de pulverizare reglabil, de asemenea, potrivită în mod special pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Conceput pentru sarcinile de curățare folosind mașini de spălat cu presiune Kärcher cu funcții Servo Control și debite de 900 până la 2500 l/h, lancea de spumare permite utilizatorului să treacă imediat la jetul de înaltă presiune. În plus, DUO Advanced 3 are un recipient de detergent robust, ergonomic, de doi litri, cu o prindere suplimentară și o deschidere mare de umplere. Ajustările neintenționate ale dozării detergentului sunt practic imposibile datorită opțiunii precise de dozare în trei etape prin intermediul unui obturator integrat.

Caracteristici si beneficii
Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Abilitatea de a comuta direct între substanțele chimice de curățare și curățarea la presiune înaltă
Abilitatea de a comuta direct între substanțele chimice de curățare și curățarea la presiune înaltă
Economie de timp, deoarece nu este nevoie să schimbați lancea de pulverizare sau accesoriul.
Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Recipient ergonomic de doi litri pentru detergent
Recipient ergonomic de doi litri pentru detergent
Permite îndeplinirea fără efort a sarcinilor lungi de curățare.
Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Dozare detergent cu obturator integrat
Dozare detergent cu obturator integrat
Facilitează dozarea precisă, în trei etape, a detergentului. Pentru o calitate optimă a spumei. Previne supradozajul potențial de detergent.
Corp de bază cu acoperire durabilă cu nichel
  • Execuție foarte robustă și de lungă durată
  • Facilitează utilizarea detergenților agresivi acolo unde este necesar.
Setare flexibilă pentru unghiul de pulverizare
  • Jet de spumă foarte precis.
  • Permite lucrul în siguranță pe distanțe mai mari.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 900 - 2500
Dimensiune duză (mm) 38
Presiunea maximă (bar) 300
Dozare (%) 1 - 2 - 4
Capacitate rezervor (l) 2
Temperatură (°C) max. 60
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 1,5

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Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor și a mașinilor în sectorul auto, industrial și agricol
  • Industria de constructii ( curatare fatade, curatarea masinilor si echipamentelor de constructie)
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