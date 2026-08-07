Datorită stratului de nichel durabil de pe corpul de bază, lancea de spumare de înaltă calitate DUO Advanced 3 cu rezervor are unghi de pulverizare reglabil, de asemenea, potrivită în mod special pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Conceput pentru sarcinile de curățare folosind mașini de spălat cu presiune Kärcher cu funcții Servo Control și debite de 900 până la 2500 l/h, lancea de spumare permite utilizatorului să treacă imediat la jetul de înaltă presiune. În plus, DUO Advanced 3 are un recipient de detergent robust, ergonomic, de doi litri, cu o prindere suplimentară și o deschidere mare de umplere. Ajustările neintenționate ale dozării detergentului sunt practic imposibile datorită opțiunii precise de dozare în trei etape prin intermediul unui obturator integrat.