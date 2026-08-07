Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri.
Datorită stratului de nichel durabil de pe corpul de bază, lancea de spumare de înaltă calitate DUO Advanced 3 cu rezervor are unghi de pulverizare reglabil, de asemenea, potrivită în mod special pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Conceput pentru sarcinile de curățare folosind mașini de spălat cu presiune Kärcher cu funcții Servo Control și debite de 900 până la 2500 l/h, lancea de spumare permite utilizatorului să treacă imediat la jetul de înaltă presiune. În plus, DUO Advanced 3 are un recipient de detergent robust, ergonomic, de doi litri, cu o prindere suplimentară și o deschidere mare de umplere. Ajustările neintenționate ale dozării detergentului sunt practic imposibile datorită opțiunii precise de dozare în trei etape prin intermediul unui obturator integrat.
Caracteristici si beneficii
Abilitatea de a comuta direct între substanțele chimice de curățare și curățarea la presiune înaltăEconomie de timp, deoarece nu este nevoie să schimbați lancea de pulverizare sau accesoriul.
Recipient ergonomic de doi litri pentru detergentPermite îndeplinirea fără efort a sarcinilor lungi de curățare.
Dozare detergent cu obturator integratFacilitează dozarea precisă, în trei etape, a detergentului. Pentru o calitate optimă a spumei. Previne supradozajul potențial de detergent.
Corp de bază cu acoperire durabilă cu nichel
- Execuție foarte robustă și de lungă durată
- Facilitează utilizarea detergenților agresivi acolo unde este necesar.
Setare flexibilă pentru unghiul de pulverizare
- Jet de spumă foarte precis.
- Permite lucrul în siguranță pe distanțe mai mari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|900 - 2500
|Dimensiune duză (mm)
|38
|Presiunea maximă (bar)
|300
|Dozare (%)
|1 - 2 - 4
|Capacitate rezervor (l)
|2
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,5
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Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor și a mașinilor în sectorul auto, industrial și agricol
- Industria de constructii ( curatare fatade, curatarea masinilor si echipamentelor de constructie)