Lance MJ 180 Multi Jet 4-în-1
MJ 180 Multi Jet 4-în-1, cu 4 tipuri de pulverizare pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.
MJ 180 Multi Jet 4-în-1 oferă 4 tipuri de pulverizare într-o singură lance: jet pentru detergent, jet plat de înaltă presiune, duză rotativă și jet plat larg cu presiune redusă. Selectarea jetului potrivit se face simplu, prin rotirea lăncii, fără a mai fi necesară schimbarea acesteia, economisind timp. În același timp, Multi Jet impresionează prin manevrare ușoară, datorită greutății reduse cu 25% față de modelul anterior, Kärcher MJ 3-în-1. Compatibil cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7. Soluția universală pentru casă, grădină și autoturism.
Caracteristici si beneficii
Selectați jetul potrivit prin rotirea lăncii de pulverizare
- Fără pierdere de timp la schimbarea lăncii
Patru tipuri de pulverizare într-o singură lance
- Duză rotativă, jet plat, detergent și jet plat larg – flexibilitate maximă
Cu ajutor de montaj pe lancea de pulverizare
- Pentru instalare și utilizare corectă
Reducere a greutății cu 25%¹⁾
- Mai confortabil și ușor de utilizat
Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7
- Perfect pentru o îmbunătățire ulterioară.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|450 x 59 x 59
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
¹⁾ Comparativ cu greutatea lăncii anterioare cu jet multiplu Kärcher MJ 3-în-1.
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Grădină și ziduri de piatră
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Garduri
- Fațade mici de casă
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Zone din jurul casei și grădinii