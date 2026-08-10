Lance MJ 180 Multi Jet 4-în-1

MJ 180 Multi Jet 4-în-1, cu 4 tipuri de pulverizare pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.

MJ 180 Multi Jet 4-în-1 oferă 4 tipuri de pulverizare într-o singură lance: jet pentru detergent, jet plat de înaltă presiune, duză rotativă și jet plat larg cu presiune redusă. Selectarea jetului potrivit se face simplu, prin rotirea lăncii, fără a mai fi necesară schimbarea acesteia, economisind timp. În același timp, Multi Jet impresionează prin manevrare ușoară, datorită greutății reduse cu 25% față de modelul anterior, Kärcher MJ 3-în-1. Compatibil cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7. Soluția universală pentru casă, grădină și autoturism.

Caracteristici si beneficii
Selectați jetul potrivit prin rotirea lăncii de pulverizare
  • Fără pierdere de timp la schimbarea lăncii
Patru tipuri de pulverizare într-o singură lance
  • Duză rotativă, jet plat, detergent și jet plat larg – flexibilitate maximă
Cu ajutor de montaj pe lancea de pulverizare
  • Pentru instalare și utilizare corectă
Reducere a greutății cu 25%¹⁾
  • Mai confortabil și ușor de utilizat
Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7
  • Perfect pentru o îmbunătățire ulterioară.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 450 x 59 x 59

Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
¹⁾ Comparativ cu greutatea lăncii anterioare cu jet multiplu Kärcher MJ 3-în-1.

Video

Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Garduri
  • Fațade mici de casă
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Zone din jurul casei și grădinii
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Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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