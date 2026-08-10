Lance Vario Power VP 180
Lance de pulverizare Vario Power VP 180 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 6 și K 7. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii.
VP 180 Vario Power Jet oferă reglare ajustabilă a presiunii, care poate fi modificată prin simpla rotire a lăncii, asigurând setarea optimă pentru orice aplicație – de la curățare delicată până la jet puternic. Ideal pentru curățarea eficientă și comodă a suprafețelor mici din jurul casei și grădinii, cum ar fi pereți, alei, garduri sau vehicule. Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7.
Caracteristici si beneficii
Reglare continuă a presiunii prin simpla rotire
- Ușor de utilizat
De la jet de înaltă presiune la jet de joasă presiune
- Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza
Economisește timp
- Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare
Detergent application without spray lance directly via the trigger gun
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7
- Perfect pentru modernizare ulterioară
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|449 x 43 x 43
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Fațade mici de casă
- Grădină și ziduri de piatră
- Alei în jurul casei
- Garduri
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Zone din jurul casei și grădinii