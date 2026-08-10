Lance Vario Power VP 180

Lance de pulverizare Vario Power VP 180 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 6 și K 7. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii.

VP 180 Vario Power Jet oferă reglare ajustabilă a presiunii, care poate fi modificată prin simpla rotire a lăncii, asigurând setarea optimă pentru orice aplicație – de la curățare delicată până la jet puternic. Ideal pentru curățarea eficientă și comodă a suprafețelor mici din jurul casei și grădinii, cum ar fi pereți, alei, garduri sau vehicule. Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7.

Caracteristici si beneficii
Reglare continuă a presiunii prin simpla rotire
  • Ușor de utilizat
De la jet de înaltă presiune la jet de joasă presiune
  • Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza
Economisește timp
  • Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare
Detergent application without spray lance directly via the trigger gun
  • Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7
  • Perfect pentru modernizare ulterioară

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 449 x 43 x 43

Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).

Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Fațade mici de casă
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Alei în jurul casei
  • Garduri
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Zone din jurul casei și grădinii
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