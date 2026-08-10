Lanț pentru PSW 18-20 Battery

Ferăstrăul PSW 18-20 Battery cu vibrație redusă realizează tăieri de înaltă calitate, folosind lanțul pentru lama de 20 cm, ușor de înlocuit.

Lanțul de 20 cm a ferăstrăului PSW 18-20 Battery poate fi atașat rapid și fără efort datorită sistemului simplu de întindere a lanțului. Obțineți performanțe optime de tăiere de fiecare dată. Impresionează prin nivelul redus de zgomot al vibrațiilor.

Caracteristici si beneficii
Lanț de înaltă calitate
  • Obțineți întotdeauna rezultate de calitate cu ferăstrăul cu acumulator de la Karcher.
Înlocuirea cu ușurință a lanțului
  • Înlocuirea lanțului fără efort în câteva mișcări simple

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea argintiu
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 330 x 35 x 5
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Ramuri
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova