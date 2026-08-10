Lanț pentru PSW 18-20 Battery
Ferăstrăul PSW 18-20 Battery cu vibrație redusă realizează tăieri de înaltă calitate, folosind lanțul pentru lama de 20 cm, ușor de înlocuit.
Lanțul de 20 cm a ferăstrăului PSW 18-20 Battery poate fi atașat rapid și fără efort datorită sistemului simplu de întindere a lanțului. Obțineți performanțe optime de tăiere de fiecare dată. Impresionează prin nivelul redus de zgomot al vibrațiilor.
Caracteristici si beneficii
Lanț de înaltă calitate
- Obțineți întotdeauna rezultate de calitate cu ferăstrăul cu acumulator de la Karcher.
Înlocuirea cu ușurință a lanțului
- Înlocuirea lanțului fără efort în câteva mișcări simple
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|argintiu
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|330 x 35 x 5
Domenii de intrebuintare
- Ramuri