Set de lavete rezistente, realizate din microfibră de înaltă calitate pentru duza de podea EasyFix Mini. Pentru rezultate excelente si igienice de curățare pe podele dure, chiar și colțurile și marginile sunt curățate fără efort. Datorită sistemului de fixare cu scai, laveta din microfibră poate fi fixată rapid și ușor pe duza de podea a aparatului de curățat cu abur: Pur și simplu apăsați laveta pe duza de podea EasyFix Mini și este gata de utilizare. După curățare, laveta poate fi îndepărtată de pe duza de podea EasyFix Mini, fără a intra în contact cu murdăria, pur și simplu călcați pe banda atașată la laveta și trageți duza de podea în sus.