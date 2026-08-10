Laveta microfibre
Laveta din microfibre de înaltă calitate. Obiectele curățate pot fi uscate înainte de a fi depozitate.
Laveta din microfibre cu uscare rapidă poate absorbi o cantitate mare de lichid. Are o textură moale și protejează suprafețele delicate. Măsurând dimensiuni de 40 × 40 cm, este ideala și pentru uscarea bicicletelor înainte de a fi depozitate.
Caracteristici si beneficii
Laveta din microfibre de înaltă calitate
- Pentru uscarea obiectelor curățate înainte de a fi depozitate.
Microfibre
- Absoarbe o cantitate mare de apă și se usucă rapid.
Lână
- Protejează suprafețele.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Compoziția fibrelor textile
|80% poliester, 20% poliamidă
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 400 x 4
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
- Carucioare
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare