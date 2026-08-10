Laveta microfibre

Laveta din microfibre de înaltă calitate. Obiectele curățate pot fi uscate înainte de a fi depozitate.

Laveta din microfibre cu uscare rapidă poate absorbi o cantitate mare de lichid. Are o textură moale și protejează suprafețele delicate. Măsurând dimensiuni de 40 × 40 cm, este ideala și pentru uscarea bicicletelor înainte de a fi depozitate.

Caracteristici si beneficii
Laveta din microfibre de înaltă calitate
  • Pentru uscarea obiectelor curățate înainte de a fi depozitate.
Microfibre
  • Absoarbe o cantitate mare de apă și se usucă rapid.
Lână
  • Protejează suprafețele.

Specificații tehnice

Date tehnice

Compoziția fibrelor textile 80% poliester, 20% poliamidă
Culoarea antracit
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 400 x 400 x 4
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
  • Carucioare
  • Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
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Created with AI (artificial intelligence)

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